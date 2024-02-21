Хоча деякі популярні продукти можуть подорожчати у найближчий період часу, протягом минулого тижня ціни на частину продуктів знизились. Наразі базовий кошик продуктів для українця обійдеться у 274,49 гривні.

Зокрема ціни на картоплю, масло, курячі яйця, гречку та молоко знизилися. Тим часом хліб та олія соняшникова протягом другої декади лютого виросли в ціні.

У цьому тижні вартість деяких продуктів зазнала змін:

Ціна на картоплю білу знизилася до 20 гривень, порівняно з минулим тижнем, коли вона коштувала 22,86 гривні за кілограм.

Масло ферма солодковершкове 73% 180 г втратило у ціні, з 72,04 грн до 70,5 грн.

Яйця курячі Ясенсвіт С0 10 шт подешевшали з 59,44 грн до 56,33 грн.

Вартість гречаної крупи Хуторок 800 г зменшилася з 40,2 грн до 34,1 грн.

Молоко Селянське ультрапастеризоване 2,5% 900 г втратило у ціні з 33,5 грн до 31,7 грн.

Тим не менш, хліб Київхліб Бородинський нарізаний половина 400 г подорожчав з 20,8 грн до 20,9 грн, а олія соняшникова Олейна Традиційна рафінована 850 мл підвищилася з 40,9 грн до 40,96 грн. Зазначається, що вартість базового кошика протягом 12-18 лютого знизилася на 11,39 гривні.

Аналітики зазначають, ціна на цибулю незабаром може підвищитися через ряд проблем. Прогнозується, що вже у березні її вартість може зрости до 14-15 гривень.

Джерело: GoToShop.

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