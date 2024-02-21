На этой неделе стоимость некоторых продуктов из базового набора претерпела изменения.

Хотя некоторые популярные продукты могут подорожать в ближайшее время, в течение прошлой недели цены на часть продуктов снизились. В настоящее время базовая корзина продуктов для украинца обойдется в 274,49 гривны.

В частности, цены на картофель, масло, куриные яйца, гречку и молоко снизились. Тем временем хлеб и подсолнечное масло в течение второй декады февраля выросли в цене.

На этой неделе стоимость некоторых продуктов претерпела изменения:

Цена на картофель белый снизилась до 20 гривен по сравнению с прошлой неделей, когда она стоила 22,86 гривны за килограмм.

Масло ферма сладкосливочное 73% 180 г потеряло в цене с 72,04 грн до 70,5 грн.

Яйца куриные Ясенсвит С0 10 шт подешевели с 59,44 грн. до 56,33 грн.

Стоимость гречневой крупы Хуторок 800 г снизилась с 40,2 грн до 34,1 грн.

Молоко Крестьянское ультрапастеризованное 2,5% 900 г потеряло в цене с 33,5 до 31,7 грн.

Тем не менее, хлеб Киевхлеб Бородинский нарезанный половина 400 г подорожал с 20,8 грн до 20,9 грн, а подсолнечное масло Олейна Традиционное рафинированное 850 мл повысилось с 40,9 грн до 40,96 грн. Стоимость базовой корзины в течение 12-18 февраля снизилась на 11,39 гривны.

Аналитики отмечают, что цена на лук вскоре может повыситься из-за ряда проблем. Прогнозируется, что уже в марте ее стоимость может вырасти до 14-15 гривен.

Источник: GoToShop.

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