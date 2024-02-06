Найдорожчим продуктом у цьому наборі є олія, тоді як найдешевшим виявився хліб.

Протягом останнього місяця ціни на базові продукти на українському ринку лише зросли. Середньою вартістю необхідного набору товарів, який включає 7 різних продуктів, є 305,89 гривень. Про це йдеться в дослідженні експертів.

Найдорожчим продуктом у цьому наборі є масло, тоді як найдешевшим виявився хліб.

За базовий набір продуктів, що включає соняшникову олію, молоко, курячі яйця, хліб, картоплю, гречку та масло, в середньому доводиться заплатити 305,89 гривень.

Ось ціни на ці продукти у Києві:

Соняшникова олія "Олейна Традиційна рафінована", 850 мл - 55,73 грн

Молоко "Селянське ультрапастеризоване" з жирністю 2,5%, 900 г - 30,50 грн

Курячі яйця "Ясенсвіт", 10 шт - 59,30 грн

Хліб "Київхліб Бородинський нарізаний", 400 г - 20,80 грн

Картопля біла, 1 кг - 22,86 грн

Гречка "Хуторок", 800 г - 39,90 грн

Масло "Ферма Селянське солодковершкове" з жирністю 73%, 180 г - 76,80 грн

Нагадаємо, що у лютому в Україні передбачається можливе підвищення ціни на овочі, зокрема на борщовий набір, що включає капусту, моркву, картоплю, буряк та цибулю. Ситуація з перевізниками на польсько-українському кордоні справила вплив на внутрішній продовольчий ринок. Навіть при наявності достатнього запасу зерна та овочів, ціни на них почали коливатися ще в листопаді.

Джерело: GoToShop.

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