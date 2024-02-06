Самым дорогим продуктом в этом наборе является масло, тогда как самым дешевым оказался хлеб.

За последний месяц цены на базовые продукты на украинском рынке только выросли. Средней стоимостью необходимого набора товаров, включающего 7 различных продуктов, 305,89 гривен. Об этом говорится в исследовании экспертов.

Самым дорогим продуктом в этом наборе является масло, тогда как самым дешевым оказался хлеб.

За базовый набор продуктов, включающий подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, хлеб, картофель, гречку и масло, в среднем приходится заплатить 305,89 грн.

Вот цены на эти продукты в Киеве:

Подсолнечное масло "Олейное Традиционное рафинированное", 850 мл - 55,73 грн

Молоко "Крестьянское ультрапастеризованное" с жирностью 2,5%, 900 г - 30,50 грн

Куриные яйца "Ясенсвит", 10 шт – 59,30 грн

Хлеб "Киевхлеб Бородинский нарезанный", 400 г - 20,80 грн

Картофель белый, 1 кг - 22,86 грн

Гречка "Хуторок", 800 г - 39,90 грн

Масло "Ферма Крестьянское сладкосливочное" с жирностью 73%, 180 г - 76,80 грн

Напомним, что в феврале в Украине предполагается возможное повышение цены на овощи, в частности, на борщевой набор, включающий капусту, морковь, картофель, свеклу и лук. Ситуация с перевозчиками на польско-украинской границе оказала влияние на внутренний продовольственный рынок. Даже при наличии достаточного запаса зерна и овощей цены на них начали колебаться еще в ноябре.

Источник: GoToShop.

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