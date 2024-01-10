Наразі ціни на популярний овощ на українському ринку в середньому вищі на 70%, ніж на початку січня 2023 року.

В Україні швидко зростає попит на тепличні огірки, а значне скорочення їх пропозиції призводить до збільшення ціни на цей овоч. Зараз лише кілька українських фермерських підприємств продають овочі, проте основна частина пропозиції на ринку складається з імпортних огірків, вироблених в Туреччині. Очікується, що ціни огірків скоро зменшиться.

Зараз фермери пропонують тепличний огірок в середньому від 90 до 135 гривень за кілограм, що на 17% дорожче в ціні, ніж тиждень тому. У супермаркетах ціни на найдешевші огірки залишаються на рівні приблизно 76-77 гривень за кілограм. Деякі магазини також пропонують акційні ціни, де ціна може становити 67,9 гривень за кілограм. Також присутні пропозиції з цінами вище 100 гривень за кілограм, але це зазвичай стосується преміальних сортів.

Здорожчання тепличних огірків в основному пов'язують з підвищенням цін на цю продукцію в самій Туреччині, яка є основним постачальником тепличних овочів в Україну в зимовий період. Проте великі партії імпортних огірків на ринок не надходять у поточний тиждень, і багато оптових компаній відмовляються від роботи з імпортним огірком через його низьку якість.

Зараз ціни на тепличний огірок на українському ринку в середньому вищі на 70%, ніж на початку січня 2023 року. Однак багато експертів вважають, що така ситуація є тимчасовою, і в найближчому майбутньому ціни на тепличні огірки стабілізуються після нормалізації поставок турецької продукції на український ринок.

Джерело: EastFruit.

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