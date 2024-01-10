Сейчас цены на популярный овоч на украинском рынке в среднем выше на 70%, чем в начале января 2023 года.

В Украине быстро растет спрос на тепличные огурцы, значительное сокращение их предложения приводит к увеличению цены на этот овощ. Сейчас несколько украинских фермерских предприятий продают овощи, однако основная часть предложения на рынке состоит из импортных огурцов, произведенных в Турции. Ожидается, что цены на огурцы скоро уменьшится.

Сейчас фермеры предлагают тепличный огурец в среднем от 90 до 135 гривен за килограмм, что на 17% дороже цены, чем неделю назад. В супермаркетах цены на самые дешевые огурцы остаются примерно на 76-77 гривен за килограмм. Некоторые магазины также предлагают акционные цены, где цена может составить 67,9 гривен за килограмм. Также присутствуют предложения по ценам выше 100 гривен за килограмм, но это обычно касается премиальных сортов.

Удорожание тепличных огурцов в основном связывают с повышением цен на эту продукцию в самой Турции, которая является основным поставщиком тепличных овощей в Украину в зимний период. Однако крупные партии импортных огурцов на рынок не поступают в текущую неделю, и многие оптовые компании отказываются от работы с импортным огурцом из-за его низкого качества.

Сейчас цены на тепличный огурец на украинском рынке в среднем выше на 70%, чем в начале января 2023 года. Однако многие эксперты считают, что такая ситуация временная, и в ближайшем будущем цены на тепличные огурцы стабилизируются после нормализации поставок турецкой продукции на украинский рынок.

Источник: EastFruit.

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