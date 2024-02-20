Дані про робочий стаж для нарахування пенсії, придбаного до 2004 року, мають бути перетворені на цифровий формат - однак іноді цей процес може бути невдалим.

Вчасний момент виходу на пенсію напряму залежить від набутого робочого стажу. У деяких випадках цей стаж для нарахування пенсії може бути скорочений, що призводить до значного зменшення розміру пенсійних виплат. Про це повідомили у ПФУ.

Дані про робочий стаж для нарахування пенсії, набутий до 2004 року, мають бути перетворені у цифровий формат. Проте, іноді цей процес може бути невдалим.

Наприклад, копії взятих з трудової книжки документів можуть бути відхиленими з різних причин. Це може трапитися через неточності у наданих даних стажу для нарахування пенсії.

Якщо статус обробки показує "відхилено" або "скасовано виконання", то це означає, що документ не був оброблений. Причини скасування можуть бути різними, включаючи неприйнятність сканованих документів, невідповідність інформації про прізвище, ім'я, по батькові та інші.

Проте немає причин для хвилювань, оскільки можливо виправити цю ситуацію. Згідно з вказівкою ради, все залежить від характеру помилки. Якщо просто документ був неправильно завантажений, це можна виправити швидко, просто перезавантаживши файли.

Але існує ймовірність, що помилка в стажі для нарахування пенсії сталася саме в переданих даних. У такому випадку громадянин повинен надати ПФУ відповідні довідки або інші документи, що підтверджують правильність вказаної інформації.

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