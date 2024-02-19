Міністерство соціальної політики повідомило, що в Україні не припиняють обслуговування банківських карток для отримання пенсії, якщо на них не було здійснено операцій. У такому випадку лише зупиняється нарахування пенсії на картковий рахунок. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Проте ця міра є тимчасовою і застосовується до моменту вияснення обставин та здійснення фізичної ідентифікації пенсіонера. Відзначено, що припинення нарахування пенсії відбувається тільки у випадку, якщо протягом шести місяців пенсіонер не користувався своєю карткою.

У повідомленні зазначено, що для пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані як до 24 лютого 2022 року, якщо вони протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців) не використовували свою банківську картку і на ній не було здійснено жодних транзакцій, пенсія продовжує нараховуватись. Проте до встановлення обставин пенсія не перераховується на картковий рахунок цієї особи.

Варто розуміти, що після припинення нарахувань пенсії, пенсіонер не втрачає доступу до коштів, які вже перебувають на його картці, оскільки сама картка не блокується. Після того, як він підтвердить свою особу, гроші йому віддають.

Тому, щоб продовжити виплати пенсії такій особі, держава потребує підтвердження, що пенсіонер живий і сам використовує свою картку. До того моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія продовжує нараховуватися Пенсійним фондом, але не перераховується на його картку.

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