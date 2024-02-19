Министерство социальной политики сообщило, что в Украине не прекращают обслуживание банковских карт для получения пенсии, если на них не были совершены операции. В таком случае только останавливается начисление пенсии на карточный счет. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Однако эта мера временная и применяется к моменту выяснения обстоятельств и осуществления физической идентификации пенсионера. Отмечено, что прекращение начисления пенсии происходит только в случае, если в течение шести месяцев пенсионер не пользовался своей картой.

В сообщении указано, что для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных как до 24 февраля 2022 года, если они в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) не использовали свою банковскую карточку и на ней не было совершено никаких транзакций, пенсия продолжает начисляться . Однако до установления обстоятельств пенсия не перечисляется на карточный счет этого лица.

Следует понимать, что после прекращения начислений пенсии, пенсионер не теряет доступа к средствам, которые уже находятся на его карте, поскольку сама карта не блокируется. После того как он подтвердит свое лицо, деньги ему отдают.

Поэтому, чтобы продлить выплаты пенсии такому лицу, государство нуждается в подтверждении, что пенсионер жив и сам использует свою карточку. До того момента, пока пенсионер не подтвердит свое лицо, пенсия продолжает начисляться Пенсионным фондом, но не перечисляется на его карточку.

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