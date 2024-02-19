За прогнозами експертів, на початку весни очікується зростання цін на українські продукти.

Останнім часом в Україні спостерігається зростання цін на деякі групи товарів. Проте вже найближчим часом може відбутися подальше збільшення цін на товари харчування. Експерти назвали перелік продуктів, які зростуть в ціні.

Згідно з прогнозами експертів, на початку весни очікується зростання цін на продукти овочевої групи. Але це не обмежиться лише овочами. Фахівці передбачають підвищення цін також на інші товари харчування. Серед них можуть здорожчати:

Риба та морепродукти;

Хліб і хлібобулочні вироби;

Молоко та молочні продукти;

Кава;

Какао та шоколадні кондитерські вироби;

Алкогольні напої.

У той же час, аналітики передбачають, що деякі продукти можуть залишитись на стабільному рівні цін. Найімовірніше поки що не підвищуватимуться вартість таких товарів, як:

соняшникова олія;

яйця;

м’ясо та птиця;

крупи та бобові.

Проте щодо цін на молоко і молочні продукти, то тут думки експертів розходяться. Одні вважають, що причин для підвищення цін на цю групу товарів немає, тоді як інші переконані, що вартість цих продуктів і надалі зростатиме, оскільки вони вже дорожчають і зараз.

Нагадаємо, що протягом 2024 року ціни на основні продукти для українців залишаться практично стабільними, але це стосуватиметься лише товарів вітчизняного виробництва. В порівнянні з минулим роком, на українському ринку зараз спостерігається більш стабільна ситуація, з коливаннями на рівні 5% щодо цін на м'ясо та молочні продукти.

Джерело: Today.

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