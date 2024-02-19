В последнее время в Украине наблюдается рост цен на некоторые группы товаров. Однако в ближайшее время может произойти дальнейшее увеличение цен на товары питания. Эксперты назвали список продуктов, которые растут в цене.
Согласно прогнозам экспертов, в начале весны ожидается рост цен на продукты овощной группы. Но это не ограничится только овощами. Специалисты предусматривают повышение цен на другие товары питания. Среди них могут подорожать:
- Рыба и морепродукты;
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- Молоко и молочные продукты;
- Кофе;
- Какао и шоколадные кондитерские изделия;
- Алкогольные напитки.
В то же время аналитики предполагают, что некоторые продукты могут остаться на стабильном уровне цен. Скорее всего, пока не будут повышаться стоимость таких товаров, как:
- подсолнечное масло;
- яйца;
- мясо и птица;
- крупы и бобовые.
Однако относительно цен на молоко и молочные продукты, то здесь мнения экспертов расходятся. Одни считают, что причин для повышения цен на эту группу товаров нет, в то время как другие убеждены, что стоимость этих продуктов и дальше будет расти, поскольку они уже дорожают и сейчас.
Напомним, что в течение 2024 года цены на основные продукты для украинцев останутся практически стабильными, но это касается только товаров отечественного производства. По сравнению с прошлым годом, на украинском рынке сейчас наблюдается более стабильная ситуация с колебаниями на уровне 5% относительно цен на мясо и молочные продукты.
Источник: Today.
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