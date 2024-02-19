В последнее время в Украине наблюдается рост цен на некоторые группы товаров. Однако в ближайшее время может произойти дальнейшее увеличение цен на товары питания. Эксперты назвали список продуктов, которые растут в цене.

Согласно прогнозам экспертов, в начале весны ожидается рост цен на продукты овощной группы. Но это не ограничится только овощами. Специалисты предусматривают повышение цен на другие товары питания. Среди них могут подорожать:

Рыба и морепродукты;

хлеб и хлебобулочные изделия;

Молоко и молочные продукты;

Кофе;

Какао и шоколадные кондитерские изделия;

Алкогольные напитки.

В то же время аналитики предполагают, что некоторые продукты могут остаться на стабильном уровне цен. Скорее всего, пока не будут повышаться стоимость таких товаров, как:

подсолнечное масло;

яйца;

мясо и птица;

крупы и бобовые.

Однако относительно цен на молоко и молочные продукты, то здесь мнения экспертов расходятся. Одни считают, что причин для повышения цен на эту группу товаров нет, в то время как другие убеждены, что стоимость этих продуктов и дальше будет расти, поскольку они уже дорожают и сейчас.

Напомним, что в течение 2024 года цены на основные продукты для украинцев останутся практически стабильными, но это касается только товаров отечественного производства. По сравнению с прошлым годом, на украинском рынке сейчас наблюдается более стабильная ситуация с колебаниями на уровне 5% относительно цен на мясо и молочные продукты.

Источник: Today.

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