Не всі українці можуть розраховувати на пенсії навіть після досягнення пенсійного віку - ті, у кого нема відповідного стажу, мають право на соцдопомогу.

Стало відомо, на яку пенсію можуть розраховувати українці без страхового стажу. Українці, які не набули достатнього страхового стажу або його взагалі немає, можуть розраховувати на соціальну допомогу. Про це повідомили у ПФУ.

Розмір цієї допомоги складає різницю між прожитковим мінімумом для осіб з обмеженими можливостями (2 361 гривень) та середнім сукупним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців, але не перевищує 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень). Проте важливо враховувати ще один аспект.

Наявність страхового стажу є обов'язковою умовою отримання пенсії після досягнення пенсійного віку. Це період, протягом якого роботодавець сплачував страхові внески за працівника.

Якщо мова йде про ФОП-ів, вони повинні самостійно сплачувати податки. Люди похилого віку без достатнього страхового стажу можуть звертатися за соціальною допомогою у формі пенсії за віком.

Якщо у громадянина є 15 років стажу, він може отримати допомогу, звернувшись до органів соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. При цьому потрібно мати наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний номер;

довідка про страховий стаж (видається до ПФУ за запитом);

інформація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за півроку перед місяцем звернення за допомогою;

заява.

Якщо у громадянина України немає накопиченого страхового стажу, він має право на соціальну допомогу замість пенсії. Її величина визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривень), та загальним середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 гривень. Важливо враховувати, що соціальна пенсія перераховується кожні шість місяців, знову враховуючи середньомісячний загальний дохід сім'ї та можливі зміни в майновому стані.

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