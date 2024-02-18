Не все украинцы могут рассчитывать на пенсии даже после достижения пенсионного возраста – те, у кого нет соответствующего стажа, имеют право на соцпомощь.

Стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы без страхового стажа. Украинцы, которые не получили достаточного страхового стажа или его вообще нет, могут рассчитывать на социальную помощь. Об этом сообщили в ПФУ.

Размер этой помощи составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц с ограниченными возможностями (2361 гривен) и средним совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не превышает 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 гривен). Однако важно учитывать еще один аспект.

Наличие страхового стажа является обязательным условием получения пенсии по достижении пенсионного возраста. Это период, в течение которого работодатель уплачивал страховые взносы за работника.

Если речь идет о ФЛП-ах, они должны самостоятельно платить налоги. Пожилые люди без достаточного страхового стажа могут обращаться за социальной помощью в форме пенсии по возрасту.

Если гражданин имеет 15 лет стажа, он может получить помощь, обратившись в органы социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. При этом необходимо иметь следующие документы:

паспорт и идентификационный номер;

справка о страховом стаже (выдается в ПФУ по запросу);

информация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за полгода перед месяцем обращения за помощью;

заявление.

Если гражданин Украины не имеет накопленного страхового стажа, он имеет право на социальную помощь вместо пенсии. Ее величина определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 гривен), и общим среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3028 гривен. Важно учитывать, что социальная пенсия пересчитывается каждые шесть месяцев снова, учитывая среднемесячный общий доход семьи и возможные изменения в имущественном состоянии.

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