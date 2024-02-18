Поки вартість овочів для борщу залишається на прийнятному рівні, найдешевшими серед фруктів є яблука.

Ціни на овочі та фрукти в Україні продовжують зростати, і вони є серед лідерів зі збільшення цін у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку ключових продуктів в Україні за січень 2024 року.



Хоча вартість овочів для борщу залишається на прийнятному рівні, найдешевшими серед фруктів є яблука, проте очікується подальше зростання цін. Згідно з даними відомства, у першому місяці поточного року середні ціни на гречку впали на 5,2%, склавши 28,9 гривень за кілограм. Крім того, відбулися зниження в цінах на:

яйця — на 9,2%, до 51 гривні за десяток;

свинину — на 4,6%, до 184,7 гривень за кілограм.

Серед овочів, ціни на які підвищилися:

картопля — на 41,8%, до 21,5 гривень за кілограм;

буряк — на 40,7%, до 16,1 гривень за кілограм;

капусту — на 27,9%, до 14,3 гривень за кілограм;

моркву — на 26,2%, до 14,4 гривень за кілограм;

цибулю — на 11,7%, до 16,9 гривень за кілограм.

Водночас, зауважується, що темпи зростання споживчих цін в Україні в січні 2024 року сповільнилися до 4,7%. У Міністерстві агрополітики прогнозують, що ціни на основні продукти в Україні залишатимуться стабільними протягом 2024 року, але це стосуватиметься лише українських виробників.

При цьому деякі експерти вважають, що ціни на оптові партії овочів очікуються зростання у березні, особливо велике підвищення прогнозується для картоплі.

Останні новини України:

Нагадаємо, ціни на продукти у 2024 році неприємно дивують українців, у НБУ зробили прогноз.

Як повідомляла Politeka, змінилися ціни на продукти.

Також Politeka писала, популярний овоч почне дешевшати.