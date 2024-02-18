Цены на овощи и фрукты в Украине продолжают расти, и они среди лидеров по увеличению цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственная служба статистики обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за январь 2024 года.



Хотя стоимость овощей для борща остается на приемлемом уровне, самыми дешевыми среди фруктов являются яблоки, однако ожидается дальнейший рост цен. Согласно данным ведомства, в первом месяце текущего года средние цены на гречку упали на 5,2%, составив 28,9 гривен за килограмм. Кроме того, произошло снижение в ценах на:

яйца - на 9,2%, до 51 гривны за десяток;

свинину - на 4,6%, до 184,7 гривен за килограмм.

Среди овощей цены на которые повысились:

картофель - на 41,8%, до 21,5 гривен за килограмм;

свекла - на 40,7%, до 16,1 гривен за килограмм;

капусту - на 27,9%, до 14,3 гривен за килограмм;

морковь - на 26,2%, до 14,4 гривен за килограмм;

лук – на 11,7%, до 16,9 гривен за килограмм.

В то же время отмечается, что темпы роста потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлились до 4,7%. В Министерстве агрополитики прогнозируют, что цены на основные продукты в Украине будут оставаться стабильными в течение 2024 года, но это касается только украинских производителей.

При этом некоторые эксперты считают, что цены на оптовые партии овощей ожидаются в марте, особенно большое повышение прогнозируется для картофеля.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

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