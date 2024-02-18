Цены на овощи и фрукты в Украине продолжают расти, и они среди лидеров по увеличению цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственная служба статистики обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за январь 2024 года.

магазин, супермаркет, продукты

Хотя стоимость овощей для борща остается на приемлемом уровне, самыми дешевыми среди фруктов являются яблоки, однако ожидается дальнейший рост цен. Согласно данным ведомства, в первом месяце текущего года средние цены на гречку упали на 5,2%, составив 28,9 гривен за килограмм. Кроме того, произошло снижение в ценах на:

  • яйца - на 9,2%, до 51 гривны за десяток;
  • свинину - на 4,6%, до 184,7 гривен за килограмм.

Среди овощей цены на которые повысились:

  • картофель - на 41,8%, до 21,5 гривен за килограмм;
  • свекла - на 40,7%, до 16,1 гривен за килограмм;
  • капусту - на 27,9%, до 14,3 гривен за килограмм;
  • морковь - на 26,2%, до 14,4 гривен за килограмм;
  • лук – на 11,7%, до 16,9 гривен за килограмм.

магазин, супермаркет, продукты

В то же время отмечается, что темпы роста потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлились до 4,7%. В Министерстве агрополитики прогнозируют, что цены на основные продукты в Украине будут оставаться стабильными в течение 2024 года, но это касается только украинских производителей.

При этом некоторые эксперты считают, что цены на оптовые партии овощей ожидаются в марте, особенно большое повышение прогнозируется для картофеля.

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Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.