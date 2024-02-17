У практичному плані ситуація далеко не завжди відповідає ідеалам та пенсіям – багато компаній відмовляються приймати на роботу людей у ​​пенсійному віці.

Українцям з достатнім страховим стажем дозволено вийти на пенсію у віці 60 років. Однак їм рекомендується утриматися від цього кроку у період повномасштабної війни. Зачекавши та продовживши працювати, вони зможуть отримати більшу пенсію. Про це розповіли ПФУ.

Для збільшення майбутньої пенсії важливо враховувати деякі ключові аспекти. Після досягнення 60-річного віку та права на пенсію, якщо українець продовжить працювати, його виплати збільшаться незначно, проте зросте стаж. Зокрема, доплата за кожен додатковий рік трудової діяльності буде більш значною.

Громадяни мають можливість продовжити свою трудову діяльність, але відмовитися від отримання пенсії. У такому випадку їхня пенсія буде збільшуватися на 0,5% щомісяця. Це означає, що за рік додаткової роботи розмір пенсійних виплат зросте на 6%, а через три роки можна буде очікувати на додаткову надбавку в розмірі 30% до пенсії.

Якщо розмір пенсії становить 5000 гривень, то протягом п'яти років ця сума зросте до 6500 гривень. Якщо українець працюватиме після досягнення віку 65 років і відмовиться від пенсії протягом більш ніж 60 місяців, рівень зростання щомісячної суми становитиме 0,75%. Таким чином, за десять років додаткової праці пенсійна виплата може збільшитися на 90%. Таким чином, пенсіонерові у віці 70 років може належати вже 9500 гривень.

Можна зробити висновок, що за наявності нормального самопочуття та можливості працювати на робочому місці, особа може вирішити продовжити свою трудову діяльність і, таким чином, забезпечити собі більш високу пенсію у майбутньому. Однак у практичному плані ситуація далеко не завжди відповідає ідеалам - багато компаній відмовляються приймати на роботу людей у пенсійному віці.

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