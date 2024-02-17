В практическом плане ситуация далеко не всегда отвечает идеалам и пенсиям – многие компании отказываются принимать на работу людей в пенсионном возрасте.

Украинцам с достаточным страховым стажем можно выйти на пенсию в возрасте 60 лет. Однако им рекомендуется удержаться от этого шага в период полномасштабной войны. Выждав и продолжив работать, они смогут получить большую пенсию. Об этом рассказали ПФУ.

Для увеличения будущей пенсии важно учитывать некоторые ключевые аспекты. После достижения 60-летнего возраста и права на пенсию, если украинец продолжит работу, его выплаты увеличатся незначительно, однако вырастет стаж. В частности, доплата за каждый дополнительный год трудовой деятельности будет значительнее.

Граждане могут продолжить свою трудовую деятельность, но отказаться от получения пенсии. В таком случае их пенсия будет расти на 0,5% ежемесячно. Это означает, что за год дополнительной работы размер пенсионных выплат вырастет на 6%, а через три года можно будет ожидать дополнительной надбавки в размере 30% к пенсии.

Если размер пенсии составляет 5000 гривен, то в течение пяти лет эта сумма возрастет до 6500 гривен. Если украинец будет работать после достижения возраста 65 лет и откажется от пенсии в течение более 60 месяцев, уровень роста ежемесячной суммы будет составлять 0,75%. Таким образом, за десять лет дополнительного труда пенсионная выплата может увеличиться на 90%. Таким образом, пенсионеру в возрасте 70 лет может полагаться уже 9500 гривен.

Можно заключить, что при наличии нормального самочувствия и возможности работать на рабочем месте, лицо может решить продолжить свою трудовую деятельность и, таким образом, обеспечить себе более высокую пенсию в будущем. Однако в практическом плане ситуация далеко не всегда отвечает идеалам – многие компании отказываются принимать на работу людей в пенсионном возрасте.

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