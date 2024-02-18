При регулярному використанні фільтри витяжки накопичують жир і бруд, що не тільки погіршує їхню роботу, а й може становити серйозну загрозу безпеці.

У цій статті ми покажемо вам процес ефективного очищення фільтрів витяжки, що дозволить вам підтримувати безпечне та ефективне середовище на кухні.

Матеріали, необхідні для очищення фільтра витяжки

Ось список матеріалів, які вам знадобляться:

Тепла вода

Знежирюючий розчин (або харчова сода та оцет)

Неабразивна щітка для чищення

Захисні рукавички

М'яка, суха тканина

Дії з очищення фільтрів витяжки

Давайте заглибимося в процес чищення фільтрів витяжки.

Як очистити фільтри витяжки - крок 1. Зніміть фільтри витяжки.

По-перше, переконайтеся, що кухонна витяжка або плита вимкнені та охолоджуються на дотик. Більшість фільтрів витяжки легко знімаються. Їх можна від'єднати, висунувши чи звільнивши затискачі чи клямки.

Крок 2. Приготуйте розчин знежирювача

Змішайте знежирюючий розчин у тазі з теплою водою. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника під час використання комерційних знежирювачів. Якщо ви віддаєте перевагу натуральному розчину, змішайте рівні частини харчової соди та оцту.

Як очистити фільтри витяжки - крок 3. Замочіть фільтри витяжки

Зануріть фільтри витяжки в знежирюючий розчин (мильну воду). Переконайтеся, що вони повністю накриті, і дайте їм увібратися протягом 10-15 хвилин.

Крок 4. Очистіть фільтри

Після замочування обережно очистіть фільтри неабразивною щіткою. Зверніть увагу на сильно забруднені поверхні.

Крок 5: Промийте та висушіть

Ретельно промийте фільтри під теплою водою, щоб видалити залишки бруду та знежирюючого розчину. Струсіть зайву воду і висушіть м'якою тканиною.

Крок 6. Перевстановіть фільтри

Як тільки фільтри повністю висохнуть, встановіть їх у витяжку. Переконайтеся, що вони належним чином закріплені.

Джерело: apexhoodcleaning .

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