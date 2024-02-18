При регулярном использовании фильтры вытяжки накапливают жир и грязь, что не только ухудшает их работу, но и может представлять серьезную угрозу безопасности.

В этой статье мы покажем вам процесс эффективной очистки фильтров вытяжки, что позволит вам поддерживать безопасную и эффективную среду на кухне.

Материалы, необходимые для очистки фильтра вытяжки

Вот список материалов, которые вам понадобятся:

Теплая вода

Обезжиривающий раствор (или пищевая сода и уксус)

Неабразивная щетка для чистки

Защитные перчатки

Мягкая, сухая ткань

Действия по очистке фильтров вытяжки

Давайте углубимся в процесс чистки фильтров вытяжки.

Как очистить фильтры вытяжки - шаг 1. Снимите фильтры вытяжки.

Во-первых, убедитесь, что кухонная вытяжка или плита выключены и охлаждаются на ощупь. Большинство фильтров вытяжки легко снимаются. Их можно отсоединить, выдвинув или освободив зажимы или защелки.

Шаг 2. Приготовьте раствор обезжиривателя

Смешайте обезжиривающий раствор в тазике с теплой водой. Всегда следуйте инструкциям производителя при использовании коммерческих обезжиривателей. Если вы предпочитаете натуральный раствор, смешайте равные части пищевой соды и уксуса.

Как очистить фильтры вытяжки - шаг 3. Замочите фильтры вытяжки

Погрузите фильтры вытяжки в обезжиривающий раствор (мыльную воду). Убедитесь, что они полностью накрыты, и дайте им впитаться в течение 10–15 минут.

Шаг 4. Очистите фильтры

После замачивания аккуратно очистите фильтры неабразивной щеткой. Обратите внимание на сильно загрязненные поверхности.

Шаг 5: Промойте и высушите

Тщательно промойте фильтры под теплой водой, чтобы удалить остатки грязи и обезжиривающего раствора. Стряхните лишнюю воду и высушите мягкой тканью.

Шаг 6. Переустановите фильтры

Как только фильтры полностью высохнут, установите их обратно в вытяжку. Убедитесь, что они закреплены должным образом.

Источник: apexhoodcleaning.

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