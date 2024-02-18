В этой статье мы покажем вам процесс эффективной очистки фильтров вытяжки, что позволит вам поддерживать безопасную и эффективную среду на кухне.
Материалы, необходимые для очистки фильтра вытяжки
Вот список материалов, которые вам понадобятся:
Теплая вода
Обезжиривающий раствор (или пищевая сода и уксус)
Неабразивная щетка для чистки
Защитные перчатки
Мягкая, сухая ткань
Действия по очистке фильтров вытяжки
Давайте углубимся в процесс чистки фильтров вытяжки.
Как очистить фильтры вытяжки - шаг 1. Снимите фильтры вытяжки.
Во-первых, убедитесь, что кухонная вытяжка или плита выключены и охлаждаются на ощупь. Большинство фильтров вытяжки легко снимаются. Их можно отсоединить, выдвинув или освободив зажимы или защелки.
Шаг 2. Приготовьте раствор обезжиривателя
Смешайте обезжиривающий раствор в тазике с теплой водой. Всегда следуйте инструкциям производителя при использовании коммерческих обезжиривателей. Если вы предпочитаете натуральный раствор, смешайте равные части пищевой соды и уксуса.
Как очистить фильтры вытяжки - шаг 3. Замочите фильтры вытяжки
Погрузите фильтры вытяжки в обезжиривающий раствор (мыльную воду). Убедитесь, что они полностью накрыты, и дайте им впитаться в течение 10–15 минут.
Шаг 4. Очистите фильтры
После замачивания аккуратно очистите фильтры неабразивной щеткой. Обратите внимание на сильно загрязненные поверхности.
Шаг 5: Промойте и высушите
Тщательно промойте фильтры под теплой водой, чтобы удалить остатки грязи и обезжиривающего раствора. Стряхните лишнюю воду и высушите мягкой тканью.
Шаг 6. Переустановите фильтры
Как только фильтры полностью высохнут, установите их обратно в вытяжку. Убедитесь, что они закреплены должным образом.
Источник: apexhoodcleaning.
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