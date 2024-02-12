В зависимости от того, как часто вы готовите, кухонная вытяжка может довольно быстро загрязниться.

Грязная вытяжка не только создает неприглядный беспорядок, но и может стать причиной пожара.

Чтобы ваша кухня выглядела и пахла великолепно, чистку кухонной вытяжки следует проводить регулярно.

Как отмыть кухонную вытяжку за 6 простых шагов:

Шаг первый: Снимите с кухонной вытяжки все съемные детали. Сюда входят фильтр вытяжки, крышки светильников и решетки.

Как отмыть кухонную вытяжку, шаг второй: Наполните ведро теплой водой и мылом для мытья посуды. Поместите съемные части в ведро и замочите их на 10–15 минут.

Шаг третий: Используйте губку или ткань, чтобы очистить детали от грязи и жира. Когда закончите, смойте их теплой водой.

Шаг четвертый: В небольшой миске смешайте белый уксус и пищевую соду. Нанесите смесь на стойкие загрязнения или жировые отложения на кухонной вытяжке. Оставьте на несколько минут, затем сотрите губкой или тканью.

Как отмыть кухонную вытяжку, шаг пятый: Протрите кухонную вытяжку тканью, смоченной теплой водой. Обязательно удалите весь чистящий раствор с поверхности.

Шаг шестой: Прикрепите съемные детали к кухонной вытяжке.

Вот и все! Вы успешно очистили кухонную вытяжку.

Обязательно делайте это хотя бы раз в месяц (или чаще, если вы часто готовите), чтобы ваша кухня выглядела и пахла великолепно!

Источник: wonderklean.

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