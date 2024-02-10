Чтобы узнать, как очистить вытяжку, нужно помнить о фильтре, который расположен прямо над плитой.

Основная цель фильтра – очистить воздух, предотвращая скопление жира и частиц пищи на вытяжке.

Многие люди не осознают, что эти фильтры необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить попадание вредных загрязнителей воздуха в дом.

Вы можете легко очистить вытяжку, "освежив" фильтр, замочив его в мыле и пищевой соде или протерев его моющим средством для посудомоечной машины.

Секретный метод экспертов, как очистить вытяжку:

Как очистить вытяжку, замачивание фильтра в жидком мыле для посуды и пищевой соде:

Если ваш фильтр закрывает пластиковый кожух, вам необходимо сначала снять его с помощью отвертки, прежде чем снимать фильтр.

1. Снимите фильтр. Способы отсоединения фильтра вытяжки могут быть разными в зависимости от типа и модели, но все они достаточно просты. Некоторые из них крепятся винтами, а другие имеют простой механизм защелки, на который нужно нажать и поднять, чтобы снять.

Некоторые фильтры имеют застежку, которую можно поворачивать и вынимать. Выясните, как прикреплен фильтр, и снимите его перед чисткой.

2. Наполните раковину горячей или кипящей водой. Обязательно используйте пробку для раковины, чтобы вода не вытекала в канализацию. Используйте только горячую воду, стараясь, чтобы она была как можно более горячей. Заполните раковину примерно на ¾.

Если водопроводная вода недостаточно горячая, вскипятите воду в чайнике или кастрюле, а затем вылейте ее в раковину.

3. Насыпьте в раковину 1/4 стакана (60 г) пищевой соды и немного средства для мытья посуды. Отмерьте примерно 1/4 стакана (60 г) пищевой соды и всыпьте ее. Затем добавьте примерно 1 столовую ложку (15 мл) обезжиривающего средства для мытья посуды. Смешайте ингредиенты, пока вода не станет мыльной.

Используйте кисть, чтобы перемешать смесь пищевой соды, особенно если вы использовали кипящую воду, чтобы не обжечь руки.

Добавьте в смесь 1/4 стакана ( 59 мл) уксуса для большей очищающей способности.

4. Как очистить вытяжку, поместите фильтр в раковину и оставьте на 10 минут.

Если возможно, убедитесь, что он полностью погружен в воду, чтобы весь фильтр был очищен сразу. Оставьте фильтр в горячей воде минимум на 10 минут, чтобы пищевая сода и средство для мытья посуды проникли в стойкие пятна.

Если ваш фильтр больше по размеру и не полностью помещается в раковину, возможно, вам придется делать половинку фильтра за раз.

5. Почистите фильтр неабразивной щеткой. Оставив фильтр в раковине, протрите его, чтобы удалить остатки. Потрите всю поверхность, спереди и сзади, чтобы убедиться, что фильтр полностью чистый.

6. Промойте фильтр под проточной водой и высушите его чистой тканью.

Слейте воду из раковины и включите горячую воду, чтобы промыть фильтр. Используйте проточную воду, чтобы удалить всю пищевую соду и средство для мытья посуды. После промывки тщательно высушите фильтр чистой тканью.

Оставьте фильтр на полотенце или подставке для посуды примерно на час, если он нуждается в дополнительной сушке.

7. Замените фильтр в вытяжке, как только он высохнет, и мойте его ежемесячно. Прежде чем вставлять его обратно в вытяжку, убедитесь, что фильтр полностью высох.

Как очистить вытяжку, нужно чтобы фильтр постоянно был в хорошем состоянии, старайтесь проводить его ежемесячную чистку. Это обеспечит эффективную работу вытяжки и лучший внешний вид фильтра.

Источник: wikihow.

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