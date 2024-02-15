Вытяжка предотвращает оседание жира на кухонных поверхностях и сохраняет свежий запах воздуха, поэтому важно знать, как ее отмыть от грязи.

Ваша вытяжка усердно удаляет жир, запахи готовящейся еды и пар с кухни.

Поэтому неудивительно, что он может изрядно испачкаться и важно знать, как отмыть вытяжку

Как отмыть вытяжку и ее фильтр: пошаговая инструкция

Алюминиевые сетчатые фильтры

Многие вытяжки имеют одну или несколько алюминиевых пластин, которые действуют как жироулавливающие фильтры. Они подпружинены и их легко снять.

Если жир скопился незначительно, выньте фильтр и промойте его в раковине горячей водой с моющим средством. Сразу после этого тщательно промойте его водой, затем высушите.

Если загрязнение более серьезное, можно положить металлический фильтр в посудомоечную машину.

Как отмыть вытяжку с помощью бумажных фильтров

Другой тип жироулавливающего фильтра изготовлен из бумаги. Они предназначены для регулярной замены, чтобы справиться с накоплением смазки. Вы можете купить их в супермаркете, а затем разрезать по размеру.

Заменить бумажный фильтр следует, если он пропитался жиром, а рисунок на фильтре обесцветился и приобрел красноватый оттенок. Срок службы бумажных фильтров составляет от трех месяцев до года, в зависимости от количества и типа продуктов, приготовленных на плите.

Как заменить угольный фильтр и как отмыть вытяжку

Если ваша вытяжка настроена на режим рециркуляции, а не на вентиляцию наружу, вам понадобится угольный фильтр для запахов.

Их невозможно очистить, но вы можете заменить их, если чувствуете, что они больше не эффективно удаляют запахи. Свяжитесь с производителем для замены или найдите совместимые запасные части в Интернете.

Производители обычно рекомендуют менять угольные фильтры каждые три месяца, но вы можете обнаружить, что достаточно ежегодно.

Как почистить внешнюю поверхность вытяжки из нержавеющей стали

Многие вытяжки имеют внешнюю поверхность из нержавеющей стали. Он может стать липким из-за скопления жира, а вокруг элементов управления появятся отпечатки пальцев.

Если грязи много, вам понадобится немного смазки, чтобы сдвинуть ее, но не будьте слишком агрессивны, так как потертости от чистящих губок могут повредить поверхность.

Сделайте пасту, используя одну часть бикарбоната соды и одну часть белого уксуса. Определите направление «зерен» на небольшом участке, прежде чем приступать к работе целиком. Чистите не круговыми, а линейными движениями по направлению волокон металла.

Как отмыть вытяжку и лампочки на ней

Большинство вытяжек оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления пищи. Они могут испачкаться, поскольку расположены прямо над варочной поверхностью.

Снимите крышку (обычно пластиковую или стеклянную) и оставьте ее на некоторое время замачиваться в горячей мыльной воде.

Источник: which.

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