У телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили абонентів про чергові зміни.

Так, у «Київстар» повідомили що послуга StarFіnd приприняє своє існування.

«Ми відключимо послугу для всіх користувачів автоматично», - повідомили у «Київстар».

Послуга StarFіnd буде закрито з 21 лютого.

«Натомість абоненти зможуть підключити сучасну послугу Мобільна безпека», - пояснили у Київстар.

Так, абонент зможе дізнатися, де зараз знаходяться його близькі – тобто відстежувати пересування, створювати безпечні місця, прокладати шлях тощо.

А також підвищити ймовірність повернути втрачений мобільний телефон.

Крім того, можна Керувати мобільним пристроєм віддалено і отримувати сповіщення про повітряні тривоги та інші види загроз.

Нагадаємо, з 27 січня 2022 року послугу Маячок для всіх абонентів було перейменовано на StarFind.

«Завдяки цьому сервісу абоненти передплати та контракту Київстар можуть дізнатися, де перебувають їх рідні чи друзі, якщо вони дозволили ділитися своєю локацією. Наприклад, батьки можуть перевіряти місцеперебування своєї дитини», - пояснювали у «Київстар».

Додамо, тим часом стало відомо, що після масштабної хакерської атаки з Київстару пішов директор з інформаційної безпеки Юрій Прокопенко.

Звільнення було за згодою обох сторін, повідомив Прокопенко у коментарі Forbes.

Пресслужба «Київстар» повідомила, що "Прокопенко ухвалив рішення продовжити кар’єру за межами компанії".

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