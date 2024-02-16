Важливо зазначити, що відповідно до вказівок податкової служби України ця грошова допомога не підлягає оподаткуванню.

Норвезька рада у справах біженців, яка є гуманітарною організацією, продовжує надавати грошову допомогу українцям, що потрапили у складні ситуації. Щодо термінів прийому заявок на фінансову допомогу та умов надання такої допомоги, Норвезька рада у справах біженців надала додаткову інформацію.

NRC надає грошову допомогу переважно людям, які потрапили у найскладніші ситуації та належать до найбільш вразливих категорій. Ця допомога адресована таким категоріям осіб:

жителям районів, що знаходяться близько до лінії фронту;

особам, які постраждали внаслідок військових дій;

мешканцям територій, що перебувають поза контролем уряду України та були вимушені залишити свої домівки.

Пріоритет отримання грошової допомоги від NRC надається тим, хто ще не отримував виплати від цієї або іншої міжнародної організації.

Прийом заявок на грошову допомогу від NRC вже розпочато і триватиме до 17:00 18 лютого 2024 року. Після перегляду заявок ви отримаєте повідомлення від NRC щодо результатів розгляду вашого запиту. Рекомендується встановити додаток WhatsApp на вашому телефоні, номер якого ви вказали у заявці.

Для подання заявки на отримання грошової допомоги можна скористатися цим посиланням. Щодо отримання додаткової інформації, ви можете:

зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 302 007,

написати на електронну пошту: ua.info@nrc.no.

Важливо зауважити, що згідно з вказівками податкової служби України ця грошова допомога не підлягає оподаткуванню. У випадку отримання запитань від податкових органів щодо цих виплат, ви можете звернутися за адресою електронної пошти: ikc@tax.gov.ua.

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