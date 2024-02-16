Важно отметить, что согласно указаниям налоговой службы Украины эта денежная помощь не подлежит налогообложению.

Норвежский совет по делам беженцев, который является гуманитарной организацией, продолжает оказывать денежная помощь попавшим в сложные ситуации украинцам. Что касается сроков приема заявок на финансовую помощь и условий предоставления такой помощи, Норвежский совет по делам беженцев предоставил дополнительную информацию.

NRC оказывает денежную помощь преимущественно людям, попавшим в самые сложные ситуации и относящимся к наиболее уязвимым категориям. Эта помощь адресована следующим категориям:

жителям районов, находящихся близко к линии фронта;

лицам, пострадавшим в результате военных действий;

жителям территорий, которые находятся вне контроля правительства Украины и были вынуждены покинуть свои дома.

Приоритет получения денежной помощи NRC предоставляется тем, кто еще не получал выплаты от этой или иной международной организации.

Прием заявок на денежную помощь от NRC уже начат и продлится до 17:00 18 февраля 2024 года. После просмотра заявок вы получите уведомление от NRC о результатах рассмотрения вашего запроса. Рекомендуется установить приложение WhatsApp на телефоне, номер которого вы указали в заявке.

Для подачи заявки на получение денежной помощи можно воспользоваться этой ссылкой. Для получения дополнительной информации вы можете:

позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 302 007,

написать на электронную почту: ua.info@nrc.no.

Важно отметить, что согласно указаниям налоговой службы Украины эта денежная помощь не подлежит налогообложению. В случае получения вопросов от налоговых органов по поводу этих выплат, вы можете обратиться по адресу электронной почты: ikc@tax.gov.ua.

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