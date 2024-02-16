Вже зараз в українських магазинах помітне не лише зростання вартості, а й зниження цін, зокрема на крупи.

На початку лютого спостерігається значне змінення цін на деякі харчові продукти. Помітно не лише зростання вартості, але й зниження цін, зокрема на крупи. Це слідує з даних Мінфіна. Експерти ж попереджають, чи очікувати на здорожчання цих продуктів.

Серед лідерів зниження цін виділяється рис. Ціни на рис в основному знизилися на 10 гривень, хоча деякі види, наприклад, довгий пропарений, навпаки подорожчали на кілька гривень. Якщо у січні середня ціна на рис коливалася від 76 до 84 гривень, то у лютому вона вже становить 58-74 гривень. Найнижчі ціни зафіксовані у магазині "Метро".

Середня ціна на гречку склала 27,67 гривень, у той час як у січні вона становила 28,89 гривень. Найнижчі ціни на гречку були в магазині "Ашан".

Тим часом ціни на пшоно залишилися незмінними і продовжують коливатися навколо 32,73 гривень. Щодо манної крупи, вона відрізняється від інших круп тим, що подорожчала. Зміна ціни не велика, адже становить менше однієї гривні. У січні ціна за 800 грамів становила 26,27 гривень, а в лютому вона зросла до 26,54 гривень. Найдешевша пропозиція була в магазині "Ашан".

Варто зазначити, що за словами фахівця, цінники на крупи коливатимуться в коридорі зростання на 3-5%, середня вартість хлібобулочних виробів поступово зростатиме в місяць на 0,5-1%, а борошно пропонуватиметься до продажу в межах стабільних 15-17 гривень.

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