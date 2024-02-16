Уже сейчас в украинских магазинах заметен не только рост стоимости, но и снижение цен, в том числе на крупы.

В начале февраля наблюдается значительное изменение цен на некоторые продукты питания. Заметен не только рост стоимости, но и снижение цен, в том числе крупы. Это следует из данных Минфина . Эксперты же предупреждают, ожидать ли подорожания этих продуктов.

Посреди фаворитов понижения цен выделяется рис. Цены на рис в основном снизились на 10 гривен, хотя некоторые виды, например длинный пропаренный, наоборот подорожали на несколько гривен. Если в январе средняя цена на рис колебалась от 76 до 84 гривен, то в феврале она составляет 58-74 гривен. Самые низкие цены зафиксированы в магазине "Метро".

Средняя цена на гречку составила 27,67 грн., в то время как в январе она составляла 28,89 грн. Самые низкие цены на гречку были в магазине "Ашан".

Тем временем, цены на пшено остались неизменными и продолжают колебаться вокруг 32,73 гривен. Относительно манной крупы она отличается от других круп подорожавшим. Смена цены не велика, ведь составляет менее одной гривны. В январе цена за 800 грамм составила 26,27 гривен, а в феврале она выросла до 26,54 гривен. Самое дешевое предложение было в магазине "Ашан".

Стоит отметить, что, по словам специалиста, ценники на крупы будут колебаться в коридоре роста на 3-5%, средняя стоимость хлебобулочных изделий будет постепенно расти в месяц на 0,5-1%, а мука будет предлагаться к продаже в пределах стабильных 15-17 гривен.

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