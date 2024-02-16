Підвищення пенсій у 2024 році стане відчутним для всіх отримувачів виплат, оскільки індексація охопить усіх пенсіонерів. Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла про це.

На початку 2024 року для українських пенсіонерів вже збільшили виплати відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Тепер мінімальна пенсія складає 2 361 гривню, а максимальна - 23 610 гривень.

Індексація виплат запланована на 1 березня в Україні, і за дорученням уряду вона охопить всіх пенсіонерів. Заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, що уряд вже працює над постановою щодо цього питання.

Прогнозується, що після індексації середня пенсія становитиме 6 тисяч гривень.

Варто також зазначити, що індексація виплат проводиться відповідно до положень статті 42 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Щорічно з 1 березня здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, і який використовується для обчислення пенсії.

Для визначення зростання цього показника використовуються наступні критерії: 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік; 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.

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