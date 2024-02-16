Повышение пенсий в 2024 году станет ощутимым для всех получателей выплат, поскольку индексация охватит всех пенсионеров. Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала об этом.

В начале 2024 года для украинских пенсионеров уже увеличили выплаты в соответствии с ростом прожиточного минимума. Теперь минимальная пенсия составляет 2 361 гривну, а максимальная – 23 610 гривен.

Индексация выплат запланирована на 1 марта в Украине и по поручению правительства она охватит всех пенсионеров. Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что правительство уже работает над постановлением по этому вопросу.

Прогнозируется, что после индексации средняя пенсия будет составлять 6 тысяч гривен.

Следует также отметить, что индексация выплат производится в соответствии с положениями статьи 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ежегодно с 1 марта осуществляется перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и используется для исчисления пенсии.

Для определения роста этого показателя используются следующие критерии: 50% показателя роста потребительских цен за прошлый год; 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором производится увеличение.

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