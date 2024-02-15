Для дослідження склали умовний продуктовий кошик, до якого увійшли хліб, молоко, яйця, рис, сир, м'ясо (курка та яловичина), овочі та фрукти.

Аналітики компанії провели аналіз вартості продуктових кошиків у 67 країнах світу, вивчивши, яку частку "чистої" мінімальної зарплати мешканці кожної з цих країн витрачають на продукти, і як цей показник змінювався протягом року.

Для свого дослідження аналітики склали умовний продуктовий кошик, до якого увійшли хліб, молоко, яйця, рис, сир, м'ясо (курка та яловичина), овочі (картопля, цибуля, помідори) та фрукти (яблука, банани, апельсини).

У випадку з Україною розрахунок вартості кошика має наступний вигляд:

Молоко (10 літрів) — 379 гривень;

Хліб (10 буханців) — 241 гривня;

Рис (1,5 кг) — 88 гривень;

Яйця (20 штук) — 120 гривень;

Сир (1 кг) — 300 гривень;

М'ясо (6 кг) — 1139 гривень;

Фрукти (6 кг) — 291 гривня;

Овочі (8 кг) — 260 гривень.

Таким чином, в січні 2024 року загальна вартість умовного кошика становила 2818 гривень (або 70,5 євро в еквіваленті), що за оцінками аналітиків перевищує показник минулого року на 22%. Згідно з розрахунками, "чиста" мінімальна зарплата в Україні на початку 2024 року склала 5715,50 гривень. Отже, мінімальні витрати на продукти становили 49,3% від української мінімалки після оплати податків.

Згідно з аналізом аналітиків, в Україні спостерігається ситуація, коли зростання цін випередило зростання мінімальної зарплати, хоча офіційна статистика свідчила про зворотній тренд.

Дані підтверджують, що протягом останнього року більшість українців відчули значне погіршення фінансової ситуації. Навіть при адаптації до викликів повномасштабної війни, понад половина населення повідомила про скорочення доходів, тоді як їхні витрати істотно зросли.

Згідно з дослідженням, мешканці Німеччини витрачають лише 10,4% від мінімальної зарплати на мінімальний набір продуктів. Хоча цей показник вважається невеликим, багато місцевих жителів не задоволені цим і стверджують, що ціни на продукти значно зросли порівняно з роком чи навіть двома роками тому.

Мешканці Польщі, за результатами дослідження, витрачають 13,2% мінімальної зарплати на мінімальний набір продуктів. Проте українці, що проживають в Польщі, стверджують, що можна значно зменшити витрати на продукти — за умови наявності бажання.

Мешканці Чехії, за даними дослідження, витрачають 18,9% мінімальної зарплати на мінімальний набір продуктів. Серед країн, де витрати на продукти становлять менше однієї десятої мінімальної зарплати, є Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Австралія, Люксембург і Нова Зеландія.

Джерело: Picodi.

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