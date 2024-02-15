Для исследования составили условную продуктовую корзину, в которую вошли хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо (курица и говядина), овощи и фрукты.

Аналитики компании провели анализ стоимости продуктовых корзин в 67 странах мира, изучив, какую часть "чистой" минимальной зарплаты жители каждой из этих стран тратят на продукты, и как этот показатель изменялся в течение года.

Для своего исследования аналитики составили условную продуктовую корзину, в которую вошли хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо (курица и говядина), овощи (картофель, лук, помидоры) и фрукты (яблоки, бананы, апельсины).

В случае с Украиной расчет стоимости корзины выглядит следующим образом:

Молоко (10 литров) - 379 гривен;

Хлеб (10 буханок) - 241 гривна;

Рис (1,5 кг) – 88 гривен;

Яйца (20 штук) – 120 гривен;

Сыр (1 кг) – 300 гривен;

Мясо (6 кг) - 1139 гривен;

Фрукты (6 кг) – 291 гривна;

Овощи (8 кг) – 260 гривен.

Таким образом, в январе 2024 года общая стоимость условной корзины составила 2818 гривен (или 70,5 евро в эквиваленте), что по оценкам аналитиков превышает показатель в прошлом году на 22%. Согласно расчетам "чистая" минимальная зарплата в Украине в начале 2024 года составила 5715,50 гривен. Следовательно, минимальные затраты на продукты составили 49,3% украинской минималки после оплаты налогов.

Согласно анализу аналитиков, в Украине наблюдается ситуация, когда рост цен опередил рост минимальной зарплаты, хотя официальная статистика свидетельствовала об обратном тренде.

Данные подтверждают, что в течение последнего года большинство украинцев ощутили значительное ухудшение финансовой ситуации. Даже при адаптации к вызовам полномасштабной войны более половины населения сообщили о сокращении доходов, тогда как их расходы существенно возросли.

Согласно исследованию, жители Германии тратят всего 10,4% от минимальной зарплаты на минимальный набор продуктов. Хотя этот показатель считается небольшим, многие местные жители недовольны этим и утверждают, что цены на продукты значительно выросли по сравнению с годом или даже двумя годами назад.

Жители Польши по результатам исследования тратят 13,2% минимальной зарплаты на минимальный набор продуктов. Однако украинцы, проживающие в Польше, утверждают, что можно значительно уменьшить расходы на продукты — при наличии желания.

Жители Чехии, по данным исследования, тратят 18,9% минимальной зарплаты на минимальный набор продуктов. Среди стран, где расходы на продукты составляют менее одной десятой минимальной зарплаты, есть Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Австралия, Люксембург и Новая Зеландия.

Источник: Picodi.

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