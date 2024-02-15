Після реєстрації фонд проводить перевірку наданої інформації, на основі якої приймається рішення щодо видання грошової допомоги.

Благодійний фонд "Посмішка ЮА" організовує процес реєстрації та перевірки даних для отримання грошової допомоги від консорціуму JERU. Грошову допомогу можуть отримати деякі категорії внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті Запоріжжі.

Реєстрація для отримання грошової допомоги проводиться на базі Простору Єдності Пологівського району "Допомога поруч". Потенційні отримувачі мають бути внутрішніми переселенцями Пологівського району, зареєстрованими у місті Запоріжжя, і відповідати наступним критеріям:

не отримували грошову допомогу від недержавних фондів у розмірі 3 600 грн протягом останніх 30 днів;

не отримували грошову допомогу від недержавних фондів у розмірі 10 800 грн протягом останніх 120 днів;

відносяться до вразливих категорій населення, таких як багатодітні сім'ї (троє і більше дітей), люди з інвалідністю, одинокі матері або батьки (з відповідними документами), вагітні жінки, сім'ї з дітьми до двох років, люди похилого віку (старші за 59 років).

Після реєстрації фонд проводить перевірку наданої інформації, на основі якої приймається рішення щодо видання грошової допомоги.

Для того, щоб зареєструватися, потрібно надати наступні документи:

довідка ВПО з реєстрацією у м. Запоріжжя;

паспорт;

свідоцтво про народження (для багатодітних сімей, батьків-одинаків та сімей з дітьми до двох років);

індивідуальний податковий номер;

банківські реквізити рахунку для переказу коштів (міжнародний номер банківського рахунку IBAN з 29 буквено-цифрових символів);

пенсійне посвідчення;

посвідчення про наявність інвалідності;

посвідчення багатодітної сім’ї – документ, який підтверджує статус;

документ, що підтверджує статус одинокого батька/матері (витяг з Державного реєстру про реєстрацію народження дитини).

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно пройти два етапи реєстрації:

Записатися у чергу за номером телефону 099 683 11 02. Подати документи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 9, ПК “Орбіта”, другий поверх, кабінет 200а.

Під час реєстрації необхідно пред'явити оригінали документів на всіх членів домогосподарства (членів родини, які зареєстровані за однією адресою).

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