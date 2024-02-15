После регистрации фонд производит проверку предоставленной информации, на основе которой принимается решение по выдаче денежной помощи.

Благотворительный фонд "Улыбка ЮА" организует процесс регистрации и проверки данных для получения денежной помощи от консорциума JERU. Денежную помощь могут получить некоторые категории внутренне перемещенных лиц, проживающих в Запорожской области.

Регистрация для получения денежной помощи производится на базе Пространства Единства Пологовского района "Помощь рядом". Потенциальные получатели должны быть внутренними переселенцами Пологовского района, зарегистрированными в городе Запорожье, и соответствовать следующим критериям:

не получали денежную помощь от негосударственных фондов в размере 3600 грн в течение последних 30 дней;

не получали денежную помощь от негосударственных фондов в размере 10800 грн в течение последних 120 дней;

относятся к уязвимым категориям населения, таким как многодетные семьи (трое и более детей), люди с инвалидностью, одинокие матери или родители (с соответствующими документами), беременные женщины, семьи с детьми до двух лет, пожилые люди (старшие за 59 лет).

После регистрации фонд производит проверку предоставленной информации, на основе которой принимается решение по выдаче денежной помощи.

Для того чтобы зарегистрироваться, нужно предоставить следующие документы:

справка ВПЛ с регистрацией в г. Запорожье;

паспорт;

свидетельство о рождении (для многодетных семей, родителей-одиночек и семей с детьми до двух лет);

индивидуальный налоговый номер;

банковские реквизиты счета для перевода средств (международный номер банковского счета IBAN из 29 буквенно-цифровых символов);

пенсионное удостоверение;

удостоверение о наличии инвалидности;

удостоверение многодетной семьи – документ, подтверждающий статус;

документ, подтверждающий статус одинокого отца/матери (выписка из Государственного реестра о регистрации рождения ребенка).

Чтобы получить денежную помощь, нужно пройти два этапа регистрации:

Записаться в очередь по телефону 099 683 11 02. Подать документы по адресу: г. Запорожье, ул. Вячеслава Зайцева, 9, ДК "Орбита", второй этаж, кабинет 200а.

При регистрации необходимо предъявить оригиналы документов на всех членов домохозяйства (членов семьи, зарегистрированных по одному адресу).

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