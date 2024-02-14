Це зроблено для запобігання можливим зловживанням, коли інша особа може використовувати кошти, отримавши доступ до картки пенсій та ПІН-коду.

Пенсійний фонд України (ПФУ) впроваджує процедуру ідентифікації пенсіонерів для захисту їх від можливих шахрайських дій. Раніше ця процедура проводилась лише офлайн, але тепер вона доступна і онлайн. Про це повідомили ПФУ.

Ідентифікація є обов'язковою для продовження отримання пенсійних виплат. Цю процедуру необхідно провести вчасно, оскільки у противному випадку пенсія може бути припинена.

Особливі умови ідентифікації стосуються пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях та мають статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Їм надається можливість пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку, щоб зберегти право на пенсійні виплати через "Ощадбанк".

У випадку, якщо ідентифікація не пройшла успішно, пенсійні виплати будуть зберігатися на розрахунковому рахунку пенсіонера до моменту успішного завершення процедури. Після завершення ідентифікації вся сума пенсії за період, коли виплати були зупинені, буде перерахована на рахунок пенсіонера.

Це зроблено для запобігання можливим зловживанням, коли інша особа може використовувати кошти, отримавши доступ до картки та ПІН-коду.

Процедура ідентифікації в режимі онлайн відбувається за певним графіком. Заявку на проведення ідентифікації можна подати через електронний портал ПФУ.

Важливо зазначити, що при реєстрації онлайн необхідно вказати, яку саме ідентифікацію ви плануєте пройти: фізичну верифікацію або відновлення заморожених пенсійних виплат.

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