Это сделано для предотвращения возможных злоупотреблений, когда другое лицо может использовать средства, получив доступ к карточке пенсий и ПИН-коду.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедряет процедуру идентификации пенсионеров для защиты от возможных мошеннических действий. Ранее эта процедура проводилась только в автономном режиме, но теперь она доступна и онлайн. Об этом сообщили ПФУ.

Идентификация обязательна для продолжения получения пенсионных выплат. Эту процедуру необходимо провести вовремя, поскольку в противном случае пенсия может быть прекращена.

Особые условия идентификации относятся к пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях и имеющим статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года. Им предоставляется возможность пройти идентификацию с помощью видеосвязи, чтобы сохранить право на пенсионные выплаты через Сбербанк.

В случае если идентификация не прошла успешно, пенсионные выплаты будут храниться на расчетном счете пенсионера до момента успешного завершения процедуры. После завершения идентификации вся сумма пенсии за период, когда выплаты были остановлены, будет перечислена на счет пенсионера.

Это сделано для предотвращения возможных злоупотреблений, когда другое лицо может использовать средства, получив доступ к карточке и ПИН-коду.

Процедура идентификации в режиме онлайн происходит по определенному графику. Заявку на проведение идентификации можно подать по электронному порталу ПФУ.

Важно отметить, что при регистрации онлайн необходимо указать, какую идентификацию вы планируете пройти: физическую верификацию или возобновление замороженных пенсионных выплат.

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