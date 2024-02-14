Незважаючи на те, що всі виплати підлягають індексації, деякі категорії не відчують зростання пенсій.

У березні планується провести широкомасштабну індексацію пенсій, проте це підвищення не стосуватиметься всіх груп населення. Прогнозується, що цьогорічний індекс перерахунку становитиме 13%. Детальніше про це розповіли у прес-службі Пенсійного фонду України.

Незважаючи на те, що всі виплати підлягають індексації, деякі категорії не відчують зростання. Підвищення пенсій не зачіпить такі категорії українців:

громадян, які отримують високі пенсії;

осіб, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років;

пенсіонерів, чия виплата нижча за мінімальну.

Отримувачі виплат, які нижчі за мінімальні, компенсують це за допомогою спеціальних надбавок. Ці доплати дозволяють уряду підвищити їхню пенсію до гарантованого рівня. Після індексації розмір пенсійної виплати буде просто зрівняний з мінімальним показником без додаткової доплати.

В першу чергу вже у квітні пенсія зросте для тих українських пенсіонерів, хто має повний стаж роботи та вік старше 65 років. З початку року мінімальна зарплата в Україні зросла з 7 100 до 8 000 гривень. Зазначені особи отримують пенсію, яка дорівнює 40% від мінімальної заробітної плати. Отже, у квітні розмір цієї пенсії буде 3 200 гривень.

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