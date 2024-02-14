Несмотря на то, что все выплаты подлежат индексации, некоторые категории не почувствуют роста пенсий.

В марте планируется провести широкомасштабную индексацию пенсий, однако это повышение не будет касаться всех групп населения. Прогнозируется, что индекс пересчета в этом году составит 13%. Детальнее об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Несмотря на то, что все выплаты подлежат индексации, некоторые категории не почувствуют роста. Повышение пенсий не затронет следующие категории украинцев:

граждан, получающих высокие пенсии;

лиц, вышедших на заслуженный отдых в течение последних 3 лет;

пенсионеров, чья выплата ниже минимальной.

Получатели выплат ниже минимальных компенсируют это с помощью специальных надбавок. Эти доплаты позволяют правительству повысить их пенсию до гарантированного уровня. После индексации размер пенсионной выплаты будет просто сравним с минимальным показателем без дополнительной доплаты.

В первую очередь уже в апреле пенсия вырастет для тех украинских пенсионеров, кто имеет полный стаж работы и возраст старше 65 лет. С начала года минимальная зарплата в Украине выросла с 7100 до 8000 гривен. Указанные лица получают пенсию, равную 40% от минимальной заработной платы. Итак, в апреле размер этой пенсии будет 3200 гривен.

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