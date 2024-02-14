Можливість вийти на пенсію за віком існує для громадян, які досягли 60-річного віку. Однак, окремі категорії осіб мають право на достроковий вихід на пенсію згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це повідомили у ПФУ. Стало відомо, хто може достроково вийти на пенсію та що для цього потрібно.
Названо окремі категорії осіб мають право на достроковий вихід на пенсію:
- Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути) або диспропорційні карлики.
- Особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі особи та люди з інвалідністю з дитинства I групи.
- Жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, а також матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність.
- Військові, які брали участь у бойових діях, особи зі статусом учасника бойових дій, а також особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.
- Родичі осіб з інвалідністю до 18 років, а також батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
- Особи, з якими розірвано трудовий договір через зміни в організації виробництва й праці.
- Особи, з якими розірвано трудовий договір через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я.
Для отримання пенсії необхідно мати наступні документи:
- Заява.
- Копія паспорта.
- Документи, що підтверджують загальний та пільговий стаж роботи, такі як трудова книжка або інші відповідні документи.
- Довідка про заробіток, який визначається відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
Також для оформення пенсії можуть знадобитись наступні документи у випадку потреби:
- Свідоцтво про одруження.
- Свідоцтво про народження дитини.
- Копії посвідчень, які дають право на підвищення пенсії.
- Довідки, що дають право на призначення надбавок.
- Довідка податкових органів про відсутність доходів від підприємницької діяльності у випадку, якщо заявник не працює.
Останні новини України:
Нагадаємо, в Україні існує чотири варіанти підвищити свою пенсію.
Як писала Politeka, за яких умов для українців збільшиться надбавка до пенсії.
Також Politeka повідомляла, десятки тисяч українців отримують пенсію в 1,2 тис. гривень.