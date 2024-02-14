В ПФУ було названо окремі категорії осіб мають право на достроковий вихід на пенсію.

Можливість вийти на пенсію за віком існує для громадян, які досягли 60-річного віку. Однак, окремі категорії осіб мають право на достроковий вихід на пенсію згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це повідомили у ПФУ. Стало відомо, хто може достроково вийти на пенсію та що для цього потрібно.

Названо окремі категорії осіб мають право на достроковий вихід на пенсію:

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути) або диспропорційні карлики. Особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі особи та люди з інвалідністю з дитинства I групи. Жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, а також матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність. Військові, які брали участь у бойових діях, особи зі статусом учасника бойових дій, а також особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Родичі осіб з інвалідністю до 18 років, а також батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни. Особи, з якими розірвано трудовий договір через зміни в організації виробництва й праці. Особи, з якими розірвано трудовий договір через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я.

Для отримання пенсії необхідно мати наступні документи:

Заява. Копія паспорта. Документи, що підтверджують загальний та пільговий стаж роботи, такі як трудова книжка або інші відповідні документи. Довідка про заробіток, який визначається відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Також для оформення пенсії можуть знадобитись наступні документи у випадку потреби:

Свідоцтво про одруження.

Свідоцтво про народження дитини.

Копії посвідчень, які дають право на підвищення пенсії.

Довідки, що дають право на призначення надбавок.

Довідка податкових органів про відсутність доходів від підприємницької діяльності у випадку, якщо заявник не працює.

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