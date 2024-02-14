В ПФУ были названы отдельные категории лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

Возможность выйти на пенсию по возрасту существует для граждан, достигших 60-летнего возраста. Однако отдельные категории лиц имеют право на досрочный выход на пенсию согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщили в ПФУ. Стало известно, кто может досрочно выйти на пенсию и что для этого нужно.

Названы отдельные категории лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию:

Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) или диспропорциональные карлики. Лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые лица и люди с инвалидностью с детства I группы. Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, а также матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена ​​инвалидность. Военные, участвовавшие в боевых действиях, лица со статусом участника боевых действий, а также лица с инвалидностью, полученной в результате войны. Родственники лиц с инвалидностью до 18 лет, а также родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны. Лица, с которыми расторгнут трудовой договор из-за изменений организации производства и труда. Лица, с которыми расторгнут трудовой договор из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Для получения пенсии необходимо иметь следующие документы:

Заявление. Копия паспорта Документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы, такие как трудовая книжка или другие соответствующие документы. Справка о заработке, определяемом в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Справка о присвоении идентификационного номера.

Также для оформления пенсии могут потребоваться следующие документы в случае необходимости:

Свидетельство о браке.

Свидетельство о рождении ребенка.

Копии удостоверений, дающих право на повышение пенсии.

Справки, дающие право на назначение надбавок.

Справка налоговых органов об отсутствии доходов от предпринимательской деятельности, если заявитель не работает.

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