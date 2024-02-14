Возможность выйти на пенсию по возрасту существует для граждан, достигших 60-летнего возраста. Однако отдельные категории лиц имеют право на досрочный выход на пенсию согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщили в ПФУ. Стало известно, кто может досрочно выйти на пенсию и что для этого нужно.

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Названы отдельные категории лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию:

  1. Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) или диспропорциональные карлики.
  2. Лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые лица и люди с инвалидностью с детства I группы.
  3. Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, а также матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена ​​инвалидность.
  4. Военные, участвовавшие в боевых действиях, лица со статусом участника боевых действий, а также лица с инвалидностью, полученной в результате войны.
  5. Родственники лиц с инвалидностью до 18 лет, а также родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны.
  6. Лица, с которыми расторгнут трудовой договор из-за изменений организации производства и труда.
  7. Лица, с которыми расторгнут трудовой договор из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

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Для получения пенсии необходимо иметь следующие документы:

  1. Заявление.
  2. Копия паспорта
  3. Документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы, такие как трудовая книжка или другие соответствующие документы.
  4. Справка о заработке, определяемом в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
  5. Справка о присвоении идентификационного номера.

Также для оформления пенсии могут потребоваться следующие документы в случае необходимости:

  • Свидетельство о браке.
  • Свидетельство о рождении ребенка.
  • Копии удостоверений, дающих право на повышение пенсии.
  • Справки, дающие право на назначение надбавок.
  • Справка налоговых органов об отсутствии доходов от предпринимательской деятельности, если заявитель не работает.

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