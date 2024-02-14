Возможность выйти на пенсию по возрасту существует для граждан, достигших 60-летнего возраста. Однако отдельные категории лиц имеют право на досрочный выход на пенсию согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщили в ПФУ. Стало известно, кто может досрочно выйти на пенсию и что для этого нужно.
Названы отдельные категории лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию:
- Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) или диспропорциональные карлики.
- Лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые лица и люди с инвалидностью с детства I группы.
- Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, а также матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность.
- Военные, участвовавшие в боевых действиях, лица со статусом участника боевых действий, а также лица с инвалидностью, полученной в результате войны.
- Родственники лиц с инвалидностью до 18 лет, а также родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны.
- Лица, с которыми расторгнут трудовой договор из-за изменений организации производства и труда.
- Лица, с которыми расторгнут трудовой договор из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.
Для получения пенсии необходимо иметь следующие документы:
- Заявление.
- Копия паспорта
- Документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы, такие как трудовая книжка или другие соответствующие документы.
- Справка о заработке, определяемом в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
- Справка о присвоении идентификационного номера.
Также для оформления пенсии могут потребоваться следующие документы в случае необходимости:
- Свидетельство о браке.
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Копии удостоверений, дающих право на повышение пенсии.
- Справки, дающие право на назначение надбавок.
- Справка налоговых органов об отсутствии доходов от предпринимательской деятельности, если заявитель не работает.
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