Аналітики вказують на зменшення попиту, що призвело до накопичення значних обсягів товарів та вплинуло на ціни.

У супермаркетах "скасували" старі ціни на популярний продукт. Наприклад, імпортовані з Туреччини наприкінці минулого робочого тижня (9 лютого) коштували у постачальників на 17% дешевше, ніж 7 днів до цього. Про зниження цін повідомили аналітики.

Так, ціни на помідори в Україні спадають. Це пов'язано з великою пропозицією при обмеженому попиті. Зниження цін стосується як сільськогосподарських ринків, так і супермаркетів, де кілька видів помідорів значно подешевшали.

Аналітики вказують на зменшення попиту, що призвело до накопичення значних обсягів товарів на складах компаній. Це змушує продавців все частіше знижувати ціни, щоб привернути покупців.

У результаті ціни на помідори у великих супермаркетах також зменшилися. Наприклад, за даними "Мінфіну", червоні помідори у середньому коштують 87,4 грн за кілограм, що на 3 грн нижче середньої ціни у січні.

Навіть з урахуванням того, що в холодний період ціни на свіжі овочі завжди підвищуються, минулого року на це вплинули додаткові чинники, зокрема блекаути внаслідок обстрілів російської федерації.

На щастя, цього року масових відключень електроенергії поки що вдається уникнути. Проте ціна на овочі залишається високою через багато факторів, що враховуються при її формуванні, навіть з урахуванням наявності українських тепличних господарств.

За словами Максима Гопки, ціни на українські тепличні овочі зазвичай вищі, ніж на імпортні, оскільки витрати на їх виробництво значно більші, ніж у країнах-імпортерах. Ціни не будуть сильно дешевшати, оскільки, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, адже ціни на електрику й пальне зросли.

Джерело: EastFruit

Останні новини України:

Нагадаємо, ціни на продукти у 2024 році неприємно дивують українців, у НБУ зробили прогноз.

Як повідомляла Politeka, змінилися ціни на продукти.

Також Politeka писала, популярний овоч почне дешевшати.