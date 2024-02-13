Аналитики указывают на уменьшение спроса, что привело к накоплению значительных объемов товаров и повлияло на цены.

В супермаркетах "отменили" старые цены на популярный продукт. Например, импортируемые из Турции в конце прошлой рабочей недели (9 февраля) стоили у поставщиков на 17% дешевле, чем 7 дней до этого. О снижении цен сообщили аналитики.

Да, цены на помидоры в Украине спадают. Это связано с большим предложением при ограниченном спросе. Снижение цен касается как сельскохозяйственных рынков, так и супермаркетов, где несколько видов помидор значительно подешевели.

Аналитики указывают на уменьшение спроса, что привело к накоплению значительных объемов товаров на складах компаний. Это заставляет продавцов все чаще снижать цены, чтобы привлечь покупателей.

В результате цены на помидоры в крупных супермаркетах также снизились. К примеру, по данным "Минфина", красные помидоры в среднем стоят 87,4 грн за килограмм, что на 3 грн ниже средней цены в январе.

Даже с учетом того, что в холодный период цены на свежие овощи всегда повышаются, в прошлом году на это повлияли дополнительные факторы, в частности, блекауты в результате обстрелов Российской Федерации.

К счастью, в этом году массовых отключений электроэнергии пока удается избежать. Однако цена на овощи остается высокой из-за многих факторов, учитываемых при ее формировании, даже с учетом наличия украинских тепличных хозяйств.

По словам Максима Гопки, цены на украинские тепличные овощи обычно выше, чем на импортные, поскольку затраты на их производство значительно больше, чем в странах-импортерах. Цены не будут сильно дешеветь, поскольку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на электричество и горючее выросли.

Источник: EastFruit

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