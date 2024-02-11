Деякі міста України продовжують надавати фінансову підтримку військовим. Бійці, які зареєстровані в Одесі, можуть отримати 20 тисяч гривень виплат під час мобілізації або при укладенні контракту. Як повідомили в Одеській міській раді, виплату може навіть отримати родина бійця.

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Для отримання цієї грошової допомоги військовим, їхнім родинам або представникам потрібно подати заяву та необхідні документи.

У міській раді пояснили, що це одноразова грошова допомога для осіб, які викликаються на військову службу під час мобілізації або укладають контракт вперше і зареєстровані в Одесі.

Військовим, їхній родині або представникам за довіреністю потрібно подати заяву на ім'я міського голови Одеси або директора Департаменту праці та соціальної політики міської ради.

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Перелік необхідних документів для оформлення виплат включає:

  • паспорт громадянина України (в разі відсутності паспорта можна використовувати ІD-картку, але потрібно мати документ про реєстрацію місця проживання (перебування));
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • інформацію про відкритий картковий рахунок у банківській установі;
  • довідку або витяг з наказу про зарахування до військової частини. Крім того, заяву можна подати особисто у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або у формі електронного документа з накладанням електронного підпису. Після позитивного рішення гроші автоматично будуть перераховані на банківську карту.

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