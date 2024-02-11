Для получения этой денежной помощи в размере 20 тысяч следует подать заявление и необходимые документы.

Некоторые города Украины продолжают оказывать финансовую поддержку военным. Бойцы, зарегистрированные в Одессе, могут получить 20 тысяч гривен выплат во время мобилизации или при заключении контракта. Как сообщили в Одесском городском совете, выплату может даже получить семья бойца.

Для получения этой денежной помощи военным, их семьям или представителям следует подать заявление и необходимые документы.

В городском совете объяснили, что это единовременная денежная помощь для лиц, вызываемых на военную службу во время мобилизации или заключающих контракт впервые и зарегистрированные в Одессе.

Военным, их семье или представителям по доверенности следует подать заявление на имя городского головы Одессы или директора Департамента труда и социальной политики городского совета.

Перечень необходимых документов для оформления выплат включает в себя:

паспорт гражданина Украины (при отсутствии паспорта можно использовать ID-карту, но нужно иметь документ о регистрации места жительства (пребывания));

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информацию об открытом карточном счете в банковском учреждении;

справку или выписку из приказа о причислении в воинскую часть. Кроме того, заявление можно подать лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или в виде электронного документа с наложением электронной подписи. После положительного решения деньги автоматически будут перечислены на банковскую карту.

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