Через м'яку погоду якість у сховищах невеликих фермерських господарств швидко погіршується, що змушує фермерів реалізувати свої запаси.

Подорожчання капусти в Україні спостерігається одночасно зі зниженням цін на інший популярний овоч - моркву, яка подешевшала на 17%. Зараз ціна вже в середньому на 53% нижча, ніж на початку лютого минулого року. Аналітики розповіли, що буде з цінами далі.

За даними виробників, з 8 лютого ціна моркви знизилася до 8-12 грн/кг, що на 17% менше, ніж тижнем раніше. У супермаркетах цей овоч також подешевшав порівняно з січнем, і ймовірно, буде продовжувати падати, оскільки пропозиція від місцевих господарств збільшується.

Через м'яку погоду якість моркви у сховищах невеликих фермерських господарств швидко погіршується, що змушує фермерів реалізувати свої запаси.

У той же час, великі виробники, які мають можливості для зберігання, призупинили продаж своїх запасів через велику кількість пропозицій на ринку. Ймовірно, вони знову почнуть продавати свою продукцію, коли ціни знову піднімуться, а це неодмінно станеться.

Наразі ціни на моркву в Україні в середньому на 53% нижчі, ніж у лютому 2023 року. Багато учасників ринку не виключають можливості подальшого зниження цін на цей овоч.

Нагадаємо також, що українська картопля подорожчала, і ціни продовжують зростати. На сьогодні цей популярний коренеплід в Україні вже коштує вчетверо більше, ніж минулого року.

Джерело: EastFruit.

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