Подорожание капусты в Украине наблюдается одновременно со снижением цен на другой популярный овощ – морковь, которая подешевела на 17%. Сейчас цена уже в среднем на 53% ниже, чем в начале февраля прошлого года. Аналитики рассказали, что будет с ценами дальше.

По данным производителей, с 8 февраля цена моркови снизилась до 8-12 грн/кг, что на 17% меньше, чем неделей ранее. В супермаркетах этот овощ также подешевел по сравнению с январем, и, вероятно, будет продолжать падать, поскольку предложение от местных хозяйств увеличивается.

Из-за мягкой погоды качество моркови в хранилищах небольших фермерских хозяйств быстро ухудшается, что заставляет фермеров реализовать свои запасы.

В то же время крупные производители, имеющие возможности для хранения, приостановили продажу своих запасов из-за большого количества предложений на рынке. Вероятно, они снова начнут продавать свою продукцию, когда цены снова поднимутся, а это обязательно произойдет.

В настоящее время цены на морковь в Украине в среднем на 53% ниже, чем в феврале 2023 года. Многие участники рынка не исключают возможности дальнейшего снижения цен на этот овощ.

Напомним также, что украинский картофель подорожал, и цены продолжают расти. На сегодняшний день этот популярный корнеплод в Украине уже стоит в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Источник: EastFruit.

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