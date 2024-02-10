Період реєстрації для отримання цієї грошової допомоги триватиме з 9 по 18 лютого.

Під час війни громадяни України мають право на отримання певних грошових допомог. Одним із таких видів грошової допомоги є виплата від Норвезької ради у справах біженців в Україні у розмірі 10800 гривень протягом 3 місяців. Про грошову допомогу мовиться на сторінці NRC.

Період реєстрації для отримання цієї грошової допомоги триватиме з 9 по 18 лютого. Ці кошти призначені для покриття витрат на харчування, освіту, медичну допомогу або житло. Ця грошова допомога призначена для найбільш вразливого населення, яке постраждало від воєнних дій на всій території України.

Отримання грошової допомоги передбачено для наступних категорій осіб:

Люди, що проживають поблизу лінії фронту.

Ті, хто постраждав від нещодавніх подій.

Особи, які мешкають на територіях, що перебувають поза контролем уряду України.

Переселенці, які були вимушені залишити свої домівки. Важливо зауважити, що для отримання виплати особа не повинна була отримувати раніше допомогу від NRC або іншої організації.

Заявку на отримання грошової допомоги можна подати на веб-сайті організації, заповнивши відповідну форму. На веб-сторінці зазначено, що під час подання заяви особі необхідно ввімкнути GPS на своєму пристрої. Це необхідно для перевірки місцезнаходження заявника.

Додатково можуть виникнути ситуації, коли працівники організації запросять конкретні дані (наприклад, ідентифікаційний номер платника податків), щоб уникнути подвійних виплат з іншими організаціями.

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