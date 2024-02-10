Период регистрации для получения этой денежной помощи продлится с 9 по 18 февраля.

Во время войны граждане Украины имеют право на получение определенной денежной помощи. Одним из таких видов денежной помощи есть выплата от Норвежского совета по делам беженцев в Украине в размере 10800 гривен в течение 3 месяцев. О денежной помощи говорится на странице NRC.

Период регистрации для получения этой денежной помощи продлится с 9 по 18 февраля. Эти средства предназначены для покрытия расходов на питание, образование, медицинскую помощь или жилье. Эта денежная помощь предназначена для наиболее уязвимого населения, пострадавшего от военных действий на всей территории Украины.

Получение денежной помощи предусмотрено для следующих категорий:

Люди, проживающие вблизи линии фронта.

Пострадавшие от недавних событий.

Лица, проживающие на территориях, находящихся вне контроля правительства Украины.

Переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома. Важно заметить, что для получения выплаты лицо не должно было получать денежную помощь от NRC или другой организации.

Заявку на получение денежной помощи можно подать на сайте организации, заполнив соответствующую форму. На веб-странице указано, что при подаче заявления лицу необходимо включить GPS на своем устройстве. Это необходимо для проверки местонахождения заявителя.

Дополнительно могут возникнуть ситуации, когда работники организации запросят конкретные данные (например, идентификационный номер налогоплательщика) во избежание двойных выплат с другими организациями.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.