Україна продовжує надавати соціальну допомогу дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, причому у цьому році передбачається збільшення підтримки для цих категорій населення. Про це повідомляється у пресслужбі уряду.

Міністерство соціальної політики України впроваджує розширення програми допомоги спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН з метою підвищення розміру соціальних виплат для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, якщо їхня виплата становить менше 3 250 гривень.

Протягом трьох місяців особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують менше ніж 3 250 гривень, можуть очікувати збільшення суми нарахувань.

Додаткову надбавку отримають також ті, хто не отримує допомогу від інших міжнародних організацій та ті, хто не отримує виплати для ветеранів війни, за винятком осіб, що проживають на територіях, де тривають бойові дії або можливі бойові дії, визначені Міністерством реінтеграції.

За програмою передбачено збільшення допомоги на суму, яка не досягає 3 250 гривень (але не менше 100 гривень). Якщо, наприклад, виплата від держави становить 2 361 гривень, то Всесвітня продовольча програма ООН надасть додатково 889 гривень для особи або дитини з інвалідністю.

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