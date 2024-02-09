Украина продолжает оказывать социальную помощь детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, причем в этом году предполагается увеличение поддержки этих категорий населения. Об этом сообщается в пресс-службе правительства.

Министерство социальной политики Украины внедряет расширение программы помощи совместно с Всемирной продовольственной программой ООН с целью повышения размера социальных выплат для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, если их выплата составляет менее 3250 гривен.

В течение трех месяцев лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие менее 3 250 гривен, могут ожидать увеличения суммы начислений.

Дополнительную надбавку получат также те, кто не получает помощь от других международных организаций и не получающих выплаты для ветеранов войны, за исключением лиц, проживающих на территориях, где продолжаются боевые действия или возможные боевые действия, определенные Министерством реинтеграции.

По программе предусмотрено увеличение пособия на сумму, не достигающую 3 250 гривен (но не менее 100 гривен). Если, например, выплата от государства составляет 2361 гривен, то Всемирная продовольственная программа ООН предоставит дополнительно 889 гривен для человека или ребенка с инвалидностью.

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