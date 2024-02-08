У середині січня 2024 року порівняно з початком грудня 2023 року у продовольчих супермаркетах спостерігалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%.

Протягом року в Україні ціни на популярні види м'яса зросли на 37%. Однак експерти прогнозують, що у лютому цього року ціни на м'ясо не піднімуться. Коли українцям чекати здорожчання популярних видів м'яса.

За словами провідної науковиці Інституту аграрної економіки Наталії Копитець, вартість основних видів м'яса буде коливатися лише під час передвеликодніх та великодніх свят, при чому очікується зростання цін до 5%.

Вона пояснила, що в середині січня 2024 року в порівнянні з початком грудня 2023 року в продовольчих супермаркетах спостерігалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%.

За даними Міністерства фінансів, наразі середня ціна на ошийок складає 212,90 гривень, в той час як підчеревина продається за найнижчою ціною – 168,22 гривні.

Місяцем раніше ціни на ці дві частини свинини коливалися від 182,66 до 236,86 гривні, причому у січні найменш вигідною була лопатка, що коштувала 171,61 гривні.

У лютому вартість яловичини гуляш в українських магазинах становить у середньому 261,70 гривень, а найвищі ціни зафіксовані в мережі "Мегамаркет".

Середня ціна на яловичину ребра в Україні наразі становить 157,95 гривень. У мережі Auchan товар пропонується за 140,90 гривень, тоді як у Megamarket ціна складає 157,95 гривень.

Філе від "Наша ряба" на даний момент є найбільш дорогим видом курятини, його середня вартість становить 175,68 гривень. У той же час куряча тушка може бути придбана за найнижчою ціною в цьому сегменті - 79,90 гривень.

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